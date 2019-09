Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Polizei sucht Motorradfahrer aus dem Kreis Vulkaneifel

Ort: Andernach

Zeit: 31.08.2019

Am Samstag, dem 31.08.2091 gegen 15:15 h, wurde in 56626 Andernach, Orensteinstraße ein 9jähriges Kind, das mit einem Fahrrad auf der falschen Straßenseite fuhr, von einem Motorrad touchiert und kam zu Fall. Nachdem der Motorradfahrer sich zusammen mit einer Zeugin davon überzeugt hatte, dass dem Kind nichts passiert war und es unverletzt sei, setzte er seine Fahrt fort. Von dem Motorradfahrer ist lediglich bekannt, dass er an seinem Krad ein Kennzeichen beginnend mit DAU- , für Daun, angebracht hatte.

Der Kradfahrer wird gebeten sich mit der Polizei Andernach unter der Telefonnummer 02632/921-0 oder per Email piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ereignis: PKW Fahrer beschädigt Verkehrszeichen

Ort: Daun, Leopoldstraße/Gartenstraße

Zeit: 03.09.2019, 18.00 bis 04.09.2019, 09.00 Uhr . Der Fahrer eines noch unbekannten PKW, vermutlich VW Golf, touchierte ein Verkehrszeichen im Bereich Gartenstraße/Leopoldstraße. Dieses wurde weiterhin gegen eine angrenzende Hauswand gedrückt. Dort entstand ein Schaden am Außenputz. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell