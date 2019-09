Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem 5-jährigem Kind

Bitburg (ots)

Am Freitagmorgen, dem 06.09.2019, kam es gegen 11 Uhr in der Brodenheckstraße in Bitburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriger Junge schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich das Kind in Begleitung der Mutter auf dem Fußgängerweg, als es plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn lief und dort von einem aus Richtung Neuerburger Straße herannahenden PKW erfasst wurde. Das Kind wurde zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



PK Florian Poß

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Twitter: @PolizeiTrier; #BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell