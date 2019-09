POL-PDWIL: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Wittlich

Am Freitag, 06.09.2019, gegen 21:30-21:40 Uhr, kam es in der Lilienthalstraße in Bitburg zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes aus dem Landkreis Bitburg.

Der 24-Jährige befand sich in der Lilienthalstraße nahe dem Südring in seinem abgestellten Pkw, einem grauen Opel. Zwei Personen näherten sich dem 24-Jährigen und dessen Fahrzeug. Während eine der beiden Personen versuchte den 24-Jährigen abzulenken, versuchte die andere Person die Geldbörse sowie das Smartphone des 24-Jährigen aus dessen Pkw zu stehlen. Das fiel dem 24-Jährigen jedoch auf. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 24-jährige von einem der beiden Täter durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt wurde. Die Geldbörse und das Smartphone wurden nicht gestohlen.

Die Täter entfernten sich im Anschluss fußläufig in Richtung Flugplatz Bitburg.

Nach Angaben des Geschädigten hatte einer der beiden Täter eine besonders auffallende sog. "Afrolook-Frisur".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter oder zur Flucht machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06561/96850 zu melden.

