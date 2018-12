POL-HA: Zwei Gaststätteneinbrüche in Dahl

Hagen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in zwei Gaststätten in Dahl eingebrochen. Der 57-jährige Betreiber einer Gaststätte auf der Dahler Straße hatte sein Lokal am Sonntag um 02.00 Uhr verlassen. Um 08.20 Uhr stellte eine Zeugin fest, dass ein Fenster aufgehebelt war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich auf diesem Wege Zugang in die Gaststätte verschafft. Hier brachen sie einen Spielautomaten auf. Außerdem ließen die Einbrecher den Inhalt von Sparfächern mitgehen. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ebenfalls durch Aufbrechen eines Fensters gelangten Einbrecher in eine Gaststätte auf der Prioreier Straße. Auch hier wurde ein Sparfach entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 01.30 Uhr und den frühen Morgenstunden. Die Kriminalpolizei geht von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

