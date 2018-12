POL-HA: Drogen- und Alkoholfahrt in Hagen

Hagen (ots) - Am vergangenen Wochenende stoppte die Polizei zwei Verkehrssünder auf Hagener Straßen. Am Freitag, 07.12.2018, hielt eine Streifenwagenbesatzung einen 43-jährigen Mofa-Fahrer an. Eine Prüfbescheinigung oder einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Die Polizisten bemerkten deutliche Anzeichen von Drogenkonsum im Verhalten des Fahrers. Diesen räumte der Mann wenig später ein. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Tag später, am Samstag, 08.12.2018, beobachtete die Besatzung eines Rettungswagens einen Audi. Die Fahrerin würgte das Auto mehrere Mal ab und blieb anschließend mitten auf der Kreuzung stehen. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte das Fahrzeug anhalten und die Fahrerin kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest gelang erst beim sechsten Anlauf. Das Ergebnis lag bei über zwei Promille. Der 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein und auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Beide Verkehrssünder müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell