Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 17-Jahre alter BMW ist plötzlich weg

Leichlingen (ots)

Ein 19-Jähriger hat den Wagen seines Vaters ausnahmsweise über Nacht (31.08., 23.00 Uhr auf den 01.09., 06.35 Uhr) an der Hochstraße geparkt. Am Morgen war der Pkw verschwunden.

Samstagabend war der 19-Jährige Leichlinger mit dem Auto seines Vaters unterwegs. In der Hochstraße angekommen, parkte er den 17 Jahre alten grauen BMW 765 seines Vaters nicht wie gewohnt in der Garage, sondern am Straßenrand der Hochstraße, zwischen anderen Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Fahrtrichtung Unterschmitte. Als er am Morgen mit dem Auto fahren wollte, war der BMW plötzlich verschwunden.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer hat den grauen BMW 765 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-IS 1627 in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 022202 205-0 entgegengenommen. (gb)

