Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Mit 2,6 Promille unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Odenthal (ots)

Am Sonntagabend (01.09.) meldeten Zeugen einen stark betrunkenen PKW-Fahrer auf der Altenberger-Dom-Straße. Der 54-jährige Odenthaler torkelte gegen 19:25 Uhr durch eine Tankstelle, um Alkohol kaufen.

Als ihm der Alkohol verweigert wurde, stieg er in sein Auto und fuhr in Richtung Altenberg davon. Dabei fuhr er starke Schlangenlinien und gefährdete entgegenkommende Fahrzeuge. Die Beamten trafen den Mann schließlich an seiner Wohnadresse an - ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der 54-Jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Wermelskirchen gebracht und im Anschluss auf der Wache in Burscheid in Gewahrsam genommen. Der Führerschein des Odenthalers wurde beschlagnahmt; das Führen von Fahrzeugen untersagt. (ma)

