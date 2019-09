Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Hillesheim (ots)

Am 07.09.19, gegen 10:25 Uhr, befährt eine Hillesheimerin mit ihrem Pkw BMW 316i die L 10, von Oberbettingen in Richtung Hillesheim. In einer bergauf verlaufenden Rechtskurve überholt der nachfolgende Fahrer eines blauen Pkw Audi A3, mit DAU-Kennzeichen, die Hillesheimerin und schert ohne Gegenverkehr direkt vor ihr wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht die Hillesheimerin nach rechts aus, kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und bleibt mit dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Hierbei wird die BMW-Fahrerin verletzt. Der Audi-Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise zum Audi-Fahrer bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

email: pidaun@polizei.rlp.de

