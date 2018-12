POL-PPWP: Augen auf und Tasche zu!

Kaiserslautern (ots) - Ein Einkaufsbummel durch die "Mall" in Kaiserslautern hatte für eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwoch ärgerliche Nachwirkungen. Gegen 11.30 Uhr stellte die Dame fest, dass sie Opfer eines Taschendiebs geworden ist.

Unbekannte Täter müssen ihr zwischen 11.15 und 11.30 Uhr unbemerkt in die Handtasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen haben. Die 89-Jährige hatte den Riemen der Tasche zwar über der Schulter, hatte aber trotzdem nicht gemerkt, dass sich jemand daran zu schaffen machte - sie konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Mit der Geldbörse wurden der Seniorin der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte, persönliche Kleinigkeiten sowie etwa 200 Euro Bargeld gestohlen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle, die im "Einkaufstrubel" unterwegs sind: Tasche zu - und Augen auf! Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie Handtaschen, Einkaufstaschen oder Rucksäcke unbedingt immer verschließen. Offene Körbe oder nicht zugezogene Reißverschlüsse sind für Taschendiebe eine willkommene "Einladung".

Am besten verstauen Sie Wertgegenstände in Innentaschen Ihrer Kleidung. Wenn das nicht möglich ist und Geldbörse oder Handy in der Handtasche aufbewahrt werden, dann tragen Sie diese möglichst nah am Körper - am besten mit der Verschlussseite zum Körper hin.

Und noch ein Tipp: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich brauchen. Und falls der Geldbeutel oder die EC-Karte unterwegs doch "verschwinden", dann melden Sie sich umgehend bei der Polizei. | cri

