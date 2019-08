Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dämmwolle entwendet

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Eine Anwohnerin beobachtete am Donnerstag, 29. August, gegen 23.30 Uhr, drei männliche Personen, die sechs Rollen Dämmwolle aus einer Baustelle an der Einmündung Hatterather Weg/Birgdener Straße trugen. Als die Personen die Zeugin bemerkten, ließen sie die Rollen fallen und flüchteten in Richtung Friedhof. Daraufhin informierte die Zeugin die Polizei. Die Beamten stellten die Dämmwolle sicher und fertigten eine Anzeige.

