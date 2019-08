Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Exhibitionist an Fahrradweg

Wegberg (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Wegberg fuhr am Mittwoch, 28. August, gegen 16 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Spielburgstraße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sich vor ihr entblößte. Daraufhin fuhr sie zügig weiter in Richtung Bahnhofstraße. Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hatte schwarze, krause, kurze Haare sowie einen Dreitagebart. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer roten, kurzen Sporthose bekleidet. Wer hat den Mann noch gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

