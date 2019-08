Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Selfkant (ots)

Am Donnerstag, 29. August, ereignete sich, gegen 9.30 Uhr, auf der Landstraße 410 zwischen den Ortschaften Saeffelen und Konigsbosch/NL ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Beide waren offenbar gemeinsam auf einem Zweirad Piaggio auf dem Radweg in Richtung Konigsbosch unterwegs. Der Fahrer verlor, vermutlich aufgrund einer Fahrbahnverunreinigung, die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei zogen sich beide Verletzungen zu. Der 17-jährige Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht, die 15-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Beide Personen stammen aus Heerlen/NL. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus geflogen und dort stationär aufgenommen. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell