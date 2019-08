Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer kollidierte mit Pkw und wurde schwer verletzt

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Auf der Wassenberger Straße wurde gegen 13.15 Uhr am Mittwoch (28. August) ein Rennradfahrer durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der 45-jährige Mann aus Bree (Belgien) fuhr gemeinsam mit einem Begleiter auf dem Fahrradweg der Wassenberger Straße aus Richtung Orsbeck in Richtung Heinsberg. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte eine 46 Jahre alte Wassenbergerin mit ihrem Pkw Mitsubishi von einer Grundstückseinfahrt aus auf die Wassenberger Straße zu fahren. Dabei übersah sie offenbar die Fahrradfahrer und stieß mit dem 45-Jährigen zusammen. Dieser musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw Fahrerin blieb unverletzt.

