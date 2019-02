Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Neonfarbenes Mountainbike der Marke "Bulls" an Schule entwendet

Schaafheim (ots)

Ein Schüler schloss sein blau-grünes Mountainbike am Montagmorgen (25.02.) gegen 8 Uhr an einen Fahrradständer in der Langstädter Straße an und ging in den Unterricht. Als die Schule gegen 12.30 Uhr endete, stellte der junge Mann fest, dass sein über 400 Euro teures Bike des Modells "Wildtial" samt Fahrradschloss geklaut war.

Nun wurde bei der Polizei in Dieburg Anzeige wegen des Diebstahls erstattet. Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

