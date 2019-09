Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fundunterschlagung

Speicher (ots)

Am Samstagnachmittag, 07.09.2019, hat ein Kunde auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kapellenstraße in Speicher einen größeren Geldbetrag in auffälliger Stückelung (500 Euro-Banknoten) verloren. Das Geld wurde bislang noch nicht beim Verlierer oder bei den Fundämtern abgegeben.

Personen, die eventuell entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg, Telefon 06561-96850 oder E-Mail: pibitburg.dgl@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

