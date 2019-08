Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: zwei Einbruchdiebstähle in Ganderkesee+++ Zeugen gesucht+++ Brand eines Nebengebäudes in Hude+++

Delmenhorst (ots)

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Ganderkesee

In der Zeit von Mo., 26.08.19, 22.00 Uhr bis Di., 27.08.19, 09.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Havekoster Straße. Es wurden sämtliche Räume durchsucht, über das Diebesgut liegen keine Angaben vor.

.

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Ganderkesee

Am Di., 27.08.19 in der Zeit von 08.00 - 12.50 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Tür eines Wohnhauses in der Straße Kortenkamp auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Dort wurden alle Räume durchsucht, entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen zu den beiden Einbrüchen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Brand eines Nebengebäudes in Hude

Am 27.08.19 gegen 20.30 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Nebengebäudes im Mönchsweg. Das massive, ca. 60m2 große, Gebäude wurde durch das Feuer fast komplett zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hude und Altmoorhausen, die mit 9 Fahrzeugen und 65 Feuerwehrbediensteten vor Ort waren, löschten den Brand. Die Schadenshöhe wird mit ca. 60000 Euro angegeben.

