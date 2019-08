Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht Supermarktparkplatz Westertor +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 27. August 2019, wurde ein grauer Golf auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße Westertor, in 27793 Wildeshausen, von einem anderen Pkw beschädigt.

Um 12:00 Uhr hat der Eigentümer seinen grauen Golf ordnungsgemäß in einer Parklücke des Parkplatzes abgestellt. Als er jedoch gegen 12:40 Uhr zurückkehrte, bemerkte er die Delle/Beule am vorderen linken Kotflügel über dem Vorderreifen. Der Schaden am grauen Golf aus dem Landkreis Oldenburg wird auf 3000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher hat sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen auf dem Supermarktparkplatz gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04431-941-115 bei der Polizei Wildeshausen entgegengenommen (1024132).

Rückfragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch