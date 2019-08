Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Gemeinde Großenkneten: Vollsperrung der A29 für ca. 2 Stunden nach Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 27. August 2019, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Bundesautobahn 29 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Ahlhorner Heide zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten ein Verkehrsunfall. Der Unfallort befindet sich in der Gemeinde Großenkneten, Landkreis Oldenburg.

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Homberg Efze, Nordrhein-Westfalen, kommt mit seinem Gefahrguttransport in der einspurigen Verkehrsführung des Baustellenbereichs nach rechts von der Fahrbahn ab. Der mit Flüssigbitumen beladene Tanklastzug kommt an der Außenschutzplanke im Bermenbereich zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die Ladung des Tanklasters muss im Zuge der Bergungsarbeiten umgepumpt werden. Auf Grund der Bergungsarbeiten wird die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Ahlhorner Heide zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten vollgesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich ca. 2 Stunden andauern.

