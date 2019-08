Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berne: Pkw mit Steinen beworfen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 26. August 2019, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 27. August 2019, 05:00 Uhr, mehrere Steine gegen die Heckscheibe eines Pkw geworfen. Der Schaden am Pkw wird auf 300 Euro geschätzt.

Der weiße Skoda Kombi mit Hamburger Zulassung wurde im besagten Zeitraum in der Straße "Am Schaart" in Berne, im Ortsteil Bardenfleth, abgestellt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04406-220 mit der Polizei Berne in Verbindung zu setzen (1020389).

Fragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell