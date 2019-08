Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio in Burhave

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 23.08.2019, 18 Uhr, bis Sonntag, 25.08.2019, 09:40 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, in ein Kosmetikstudio an der Butjadinger Straße einzudringen. Hierzu wurde die Eingangstür gewaltsam angegangen und ein Schaden von ca. 100 EUR verursacht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham, Tel. 04731 9981-0, oder Burhave, 04733 332.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell