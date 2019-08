Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 23.08.19, gegen 15.35 Uhr, kam es am Westring in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Der 30-jährige aus Wildeshausen befuhr den Fahrradweg des Westring in Richtung Ahlhorner Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Harpstedt, die mit ihrem Dacia vom Westring in die Straße An der Reithwiese abbiegen wollte, übersah den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 30 Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Die Sachschäden wurden auf 500 Euro geschätzt.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell