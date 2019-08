Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26.08.19, in der Zeit von 05.45 -14.45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Am Grund" auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Im Haus wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle mit Schmuck. Die Schadenshöhe wurde mit 150 Euro angegeben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

