Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Delmenhorst (ots)

Butjadingen. Am Sonntag, den 25.08.2019, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L859 / Roddens im Einmündungsbereich zur K323 / Bahnhofstraße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr 48-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die vorfahrtsberechtigte L859 aus Stollhamm kommend in Richtung Eckwarden. Ein 21-jähriger aus der Gemeinde Herten wollte im gleichen Moment mit seinem PKW der Marke Mazda aus der Bahnhofstraße / K323 nach links in die L859 in Richtung Nordenham einbiegen. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell