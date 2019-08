Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Lkw-Führerhaus ausgebrannt

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Ein ordnungsgemäß auf einem Firmengelände am Brendelweg abgestellte Zugmaschine geriet am Sonntag, den 25.08.2019, gegen 13:45 Uhr, in Brand. Ein Mitarbeiter der dortigen Firma wurde auf die bereits qualmende Zugmaschine aufmerksam. Der Auflieger hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches zum Glück nicht an der Zugmaschine befunden. Durch den 52-Jährigen Brandentdecker wurde umgehend die Feuerwehr verständigt und die Batterie des betroffenen Fahrzeuges abgeklemmt. Durch die alarmierte Feuerwehr Delmenhorst konnte das Feuer gelöscht werden. Durch den Brand wurde das Führerhäuschen trotzdem stark in Mitleidenschaft gezogen. Der genaue Schaden ist noch nicht näher bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt ein zuvor genutzter noch heißer Gaskocher als Brandursache in Betracht.

