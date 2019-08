Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf der A 1

Am Samstag, den 24.08.2019, gegen 11:25 Uhr, kam es in Lohne, auf der A 1, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Osnabrück, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Wegen der Baustelle wird zur Zeit der gesamte Verkehr beider Richtungen auf verengten Fahrstreifen über die Richtungsfahrbahn Bremen geführt. Ein 39-Jähriger Mann aus Worpswede erkannte bei dichtem Verkehr das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 34-Jährigen Mannes aus Luxemburg zu spät und fuhr auf dessen Pkw auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Luxemburger auf den Pkw eines 38-Jährigen Mannes aus Herborn aufgeschoben. Während der Unfallverursacher und seine mitfahrende Ehefrau mit dem Schrecken davonkamen, wurden die ebenfalls mitfahrenden drei Kinder im Alter von 6, 7 und 11 Jahren leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 38-Jährige Ehefrau des Luxemburgers. Die Rettungskräfte gelangten über das gesperrte Baufeld zur Unfallstelle. Da die Verletzten nur über die Mittelschutzplanken zu den Rettungsfahrzeugen gebracht werden konnten, unterstützte die Feuerwehr Bakum den Einsatz der Sanitäter indem sie eine mobile Treppe an den Schutzplanken befestigte. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme einstreifig an der Unfallstelle vorbeifließen. Zu Beginn des Rettungseinsatzes war eine kurzzeitige Vollsperrung erforderlich. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 8 000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell