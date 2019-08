Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Großenkneten, LK Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Delmenhorst (ots)

Am 24.08.2019, um 16:35 Uhr ist es in Großenkneten-Westrittrum zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Motorradfahrerin gekommen. Eine 44 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Wildeshausen bog aus der Ausfahrt des dortigen Baggersees auf die Ammelhauser Straße in Fahrtrichtung Wildeshausen ein. Hierbei übersah sie die in Richtung Huntlosen fahrende 38jährige Motorradfahrerin aus Dötlingen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ca. 10.000,- EUR Sachschaden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 1 Stunde voll gesperrt.

