Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am 24.08.2019, um 17:35 Uhr, ist es in Ganderkesee-Falkenburg, auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 18jähriger Fahrzeugführerin aus Ganderkesee alleinbeteiligt mit ihrem VW Lupo in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden.

