POL-OG: Wolfach-Hornberg - Rund 60 Tonnen schwerer Großraum- und Schwertransport Abhang hinunter gestürzt, zwei Verletzte -Nachtragsmeldung-

Wolfach-Hornberg (ots)

Die Bergungsmaßnahmen des am Mittwochabend verunfallten Großraum- und Schwertransportes haben am Donnerstagmittag begonnen. Zwischenzeitlich wurde die Zugmaschine geborgen. Der vor befindlichen Arbeiter sind guten Mutes, auch den Sattelauflieger im Verlauf des Tages noch sichern zu können. Die Bergung des geladenen Betonelements wird nach aktuellem Sachstand am Freitag erfolgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes noch an. Der 59 Jahre alte Fahrer des Schwertransports hat sich nach neuesten Erkenntnissen ebenfalls schwere Verletzungen zugezogen und befindet sich, wie sein schwerverletzter Mitfahrer, in stationärer Behandlung. Der zum Unfallzeitpunkt befahrene Waldweg muss zur weiteren Verwendung erneuert werden.

Ursprungsmeldung vom 15.08.2019, 9:41 Uhr

Wolfach-Hornberg - Rund 60 Tonnen schwerer Großraum- und Schwertransport Abhang hinunter gestürzt, zwei Verletzte Ein Großraum- und Schwertransport, beladen mit einem Betonteil einer Windkraftanlage, ist am Mittwochabend auf dem Weg zum Zielort des Windparks auf der Schondelhöhe einen Abhang hinuntergestürzt. Das Gefährt hat sich hierbei mehrfach überschlagen und ist nach circa 40 Metern zum Liegen gekommen. Während ein 51 Jahre alter Mitfahrer des Schwergewichts schwere Verletzungen erlitten hat, dürfte der Fahrer mit leichteren Verletzungen davongekommen sein. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Villingen geflogen. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte, acht Kräfte des Rettungsdienstes und die Besatzung des Rettungshubschraubers im Einsatz. Nach bisherigen Feststellungen war der Sattelauflieger des etwa 60 Tonnen schwere Transports gegen 20:42 Uhr auf einem geschotterten Waldweg zwischen Hornberg und Kirnbach ausgangs einer Rechtskurve mit den Rädern auf das rechte Bankett geraten. Das Bankett hielt hierbei der Belastung des vierachsigen Aufliegers nicht mehr stand und sank ab. Der Auflieger kippte in der Folge um und stürzte die steile Böschung hinab. Die Zugmaschine wurde mitgerissen. Derzeit ist die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Die Bergungsmaßnahmen des havarierten Fahrzeugs werden heute Vormittag angegangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hornberg sicherten das verunfallte Gefährt gegen ein weiteres Abrutschen ab. Der Sachschaden wird vorläufig etwa 100.000 Euro beziffert.

