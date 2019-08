Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Nichts gestohlen

Lahr, Reichenbach (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude eines Vereins in der Straße `Hexenmatt` eingestiegen sind, haben sie dieses, scheinbar ohne etwas zu entwenden, wieder verlassen. Hierbei haben die ungebetenen Besucher einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hinterlassen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell