POL-PDNW: Geldbeutel aus Stofftasche

Bereits am Samstagmorgen wurde einer 80-jährigen Seniorin in einem Einkaufsdiscounter in Neustadt der Geldbeutel aus einer Stofftasche gestohlen. Die Dame hatte die Tasche im Einkaufswagen hängen und bemerkte erst beim Bezahlvorgang, dass die Tasche leer war. Im Geldbeutel befanden sich ca. 100 Euro.

