Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst: Diebstahl eines E-Bikes +++ Einbruch in ein Wohnhaus +++ Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Diebstahl eines E-Bikes Delmenhorst, Parkplatz des "Kaufland" in der Stedinger Straße Sonnabend, 24.08.2019, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr

Unbekannte entwendeten ein vor dem Haupteingang des Einkaufsmarktes abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke "R+M" (Riese und Müller) einer 76-jährigen aus Delmenhorst. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.300,- Euro.

Einbruch in ein Wohnhaus Delmenhorst, Weimarer Straße Freitag / Sonnabend 23./24.08.2019, zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr Unbekannte hebelten eine Terrassentür zu einem Wohnhaus der Weimarer Straße auf und durchsuchten mehrere Zimmer im Haus nach Diebesgut. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Die Schadenshöhe an der Tür beträgt ca. 1.000,- Euro.

Verkehrsunfall Delmenhorst, Oldenburger Straße, Höhe Haus Nr. 74 Der 74-jährige Fahrer eines Renault Dacia aus Delmenhorst übersah beim Einfahren in den fließenden Verkehr den Pkw VW Golf eines 26-jährigen Delmenhorsters. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro entstand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

