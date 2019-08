Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Versuchter Einbruch

Täter schlagen Scheibe ein

Wachtendonk (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch (07. August 2019), 06:00, kletterten Unbekannte über den Zaun eines Firmengeländes an der Straße Im Müldersfeld. Anschließend schlugen sie das Kunststofffenster eines Rolltores der Werkstatt ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebädue einzudringen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 028311250. (cs)

