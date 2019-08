Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unbekannte gehen bei Einbruch in Pizzeria leer aus - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am frühen Sonntag, zwischen 2 Uhr und 9 Uhr, kam es in der Ludwig-Guttmann-Straße zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Gebäude und schlugen eines der Fenster ein. Über dieses gelangten sie in die Räumlichkeiten der Pizzeria, wo sie im Thekenbereich Schränke und Schubladen durchsuchten. Fündig wurden sie hierbei jedoch nicht, sodass sie im Anschluss ohne Beute die Flucht ergriffen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 oder beim Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen unter Tel.: 06221/830740 zu melden.

