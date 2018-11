POL-F: 181116 - 1106 Frankfurt-Nordend: Einbruch in Keller

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen dem Mittwoch, 14. November 2018, 19.30 Uhr und dem Donnerstag, 15. November 2018, 08.00 Uhr, in den Keller einer Reinigungsfirma in der Eschersheimer Landstraße ein.

Von dort gelangten sie in das Erdgeschoss, wo, sie zwei Laptops, ein Mobiltelefon und einen Subwoofer entwendeten. Über die Tür zum Hinterhof flüchteten sie. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

