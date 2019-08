POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 17-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Ein 17-Jähriger Delmenhorster wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, den 25.08.2019, gegen 17:50 Uhr, leicht verletzt. Eine 77-Jährige, ebenfalls aus Delmenhorst stammende Frau beabsichtigte mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Anton-Günther-Straße einzufahren und übersah dabei den bevorrechtigten Jugendlichen auf seinem Motorrad. Durch die Kollision wurde der Delmenhorster leicht verletzt. Am Opel sowie an der Yamaha entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

