POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: PKW-Brand auf BAB A 1

Am 26.08.2019, um 11.19 Uhr, kam es auf der A1, Gem. Harpstedt, Rtg. Münster, zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Gr. Ippener zum Brand eines PKW. Der 45-jährige Halter aus dem Kreis Minden-Lübbecke fuhr auf der A1, als er einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkte. Er konnte sein Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen lenken, bevor er Flamen aus dem Motorraum bemerkte. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Groß Ippener gelöscht werden. Dazu musste die Autobahn zeitweilig voll gesperrt werden. Nachdem der Brand gelöscht war, konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Am PKW entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden (geschätzt 15.000 Euro). Um 12.43Uhr konnten die Verkehrsmaßnahmen aufgehoben werden. Zwischenzeitlich betrug die Staulänge etwa 7 Km.

