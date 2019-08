Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer wird von Seat erfasst und leicht verletzt

Weinheim (ots)

Am Montag, gegen 12:20 Uhr, kollidierte in der Bergstraße ein 22-jähriger Seat-Fahrer mit einem 50-jährigen Radfahrer, welcher sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer war vom Suezkanalweg in die Bergstraße abgebogen und erfasste dabei den Fahrradfahrer, der den Radweg in Richtung Sulzbach befuhr. Der 50-Jährige erlitt u.a. eine Kopfplatzwunde und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ob am Seat sowie am Zweirad Sachschaden entstand, ist bislang unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell