Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau/B36: Autofahrer kollidiert beim Fahrstreifenwechsel mit Anhänger eines LKW - LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort - Zeugen gesucht!

Mannheim/B36 (ots)

Auf der B36 ereignete sich am Montag kurz nach 14 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein 70-jähriger Autofahrer bog von der Lüderitzstraße nach rechts auf die Schwetzinger Landstraße ab, um anschließend auf die B36 in Richtung Schwetzingen zu fahren. Als er dann vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur wechselte, kollidierte er mit dem Anhänger eines LKW, wobei das Auto des Mannes erheblich beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer des LKWs fuhr ohne anzuhalten weiter und setzte seine Fahrt auf die BAB6 in Richtung Karlsruhe fort. Der LKW-Anhänger müsste an der rechten hinteren Seite beschädigt worden sein. Am Auto des 70-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Der betroffene LKW-Fahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Tel.: 0621/87682-0 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell