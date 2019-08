Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Ruhiger Verlauf der Weinheimer Kerwe 2019

Weinheim (ots)

Einen ruhigen Verlauf registrierte das Polizeirevier Weinheim über alle vier Tage der Weinheimer Kerwe 2019. Einen großen Anteil daran dürfte auch das durchwachsene Wetter gehabt haben.

Insgesamt wurden acht Körperverletzungsdelikte, fünf kleine Auseinandersetzungen am Eröffnungstag, drei am Abschlusstag, davon zwei gefährliche Körperverletzungen.

Am folgenschwersten dürfte dabei eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Münzgasse am frühen Dienstagmorgen gewesen sein. Nachdem ein 49-Jähriger zunächst aufgrund seiner Provokationen gegenüber einem 56-Jährigen zunächst rund eine Stunde vor Kerwe-Schluss aus der Gaststätte verwiesen worden war, trafen beide Kontrahenten kurz nach 1 Uhr vor der Gaststätte wieder aufeinander. Als der 49-Jährige hierbei, so der derzeitige Stand der Ermittlungen, erneut die körperliche Konfrontation mit dem 56-Jährigen suchte, versetzte ihm dieser einen Faustschlag ins Gesicht.

Der 49-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzt sich am Kopf, sodass er nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden müsste.

Dem 56-Jährigen, der leicht alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen. Erste Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sind eingeleitet.

Ein zweiter Vorfall, bei dem das Polizeirevier Weinheim Zeugen sucht, ereignete sich bereits kurz nach Mitternacht in der Gerbergasse. Aus bislang unbekannten Gründen gingen drei unbekannte Männer von hinten auf einen 23-Jährigen los, traten und schlugen ihn mehrfach und rannten anschließend davon.

Der junge Mann wurde dabei verletzt und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Während einer der Angreifer den Ermittlern mittlerweile namentlich bekannt ist, liegen noch keine Hinweise zu seinen beiden Komplizen vor. Der eine soll einen sogenannten "Anglerhut", der andere einen" Ziegenbart" getragen haben. Auch hier wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beiden noch nicht ermittelten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

