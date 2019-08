Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in einen Rohbau

Mehrere Werkzeugmaschinen entwendet

Rees (ots)

In der Zeit von Samstag um 19.30 Uhr bis Sonntag (25. August 2019) um 08.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in den Rohbau eines Einfamilienhauses am Uferweg ein. Sie entwendeten neben etwa 40 bereits montierten Steckdosen auch mehrere Werkzeugmaschinen, u. a. eine Schlagbohrmaschine, einen Akkuschrauber und ein Handschleifgerät. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

