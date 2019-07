Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 29-jähriger Gronauer wird durch drei Personen zusammengeschlagen

Hildesheim (ots)

Elze/Gronau: (sen) Ein 29-jähriger Gronauer erstattet am 23.07.2019 gegen drei namentlich bekannte männliche Personen, die ebenfalls in Gronau wohnen, Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu seinem Nachteil. Er gibt an, dass er am Montag, 22.07.2019, 23:00 Uhr, in Höhe der KGS mit seinem Rad unterwegs gewesen sei. In Höhe des Haupteinganges der KGS sei er durch einen Fausthieb von einer ihm bekannten männlichen Person ins Gesicht geschlagen worden, woraufhin er mit seinem Fahrrad zu Boden gestürzt sei. Diese Person habe dann mit zwei weiteren dem Opfer bekannten Personen, gemeinschaftlich auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und eingeschlagen. Anschließend haben die drei Täter das Fahrrad des Opfers entwendet. Das Opfer wurde durch die Schläge und Tritte verletzt. Das Fahrrad wurde durch das Opfer selbst im Bachbett des Leinemühlengraben erheblich beschädigt aufgefunden. Die Polizei Elze bittet Zeugen sich zu melden unter der Tel.-Nr: 05068/9303-0 oder bei der Polizeistation Gronau unter der Tel.-Nr: 05182/909220. Gegen die drei Täter wird durch die Polizei Elze wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl/Raub ermittelt.

