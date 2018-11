POL-S: Räuberischer Diebstahl

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - In einem Einkaufszentrum in Bad-Cannstatt ist am Samstag (24.11.2018) gegen 16.55 Uhr vom Ladendetektiv ein Mann beobachtet worden, wie dieser mehrere Kosmetikartikel in seine Jacke gesteckt hat. Als der Detektiv den Mann kurz vor Verlassen des Geschäftes ansprach, flüchtete dieser unter Zurücklassung seiner Jacke, in welcher die Beute sowie ein Smartphone eines bislang unbekannten Eigentümers aufgefunden wurden.

