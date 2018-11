POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (25.11.2018) am Rotebühlplatz einen 55 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor zwei Passanten sowie mehreren Frauen entblößt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Der einschlägig polizeibekannte wohnsitzlose deutsche Tatverdächtige wird noch am Sonntag (25.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

