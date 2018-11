POL-S: Mann geht auf Passantin los

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (22.11.2018) im Dachswaldweg einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der dort offenbar eine Passantin geschlagen hatte. Zeugen meldeten der Polizei gegen 15.40 Uhr, dass ein Mann auf eine Frau einschlug und dabei wirre, zusammenhanglose Worte schrie. Mehrere Passanten überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um die 46 Jahre alte Geschädigte und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in die Obhut einer psychiatrischen Klinik übergeben.

