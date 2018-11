POL-S: Rauchmelder rettet Mann das Leben

Stuttgart-Stammheim (ots) - Am Sonntagmorgen (25.11.2018) gegen 08.30 Uhr ist ein 58 Jahre alter Mann in der Kornwestheimer Straße durch einen Rauchmelder gerettet worden. Durch Hausbewohner alarmierte Rettungskräfte konnten den Mann in seiner verrauchten Wohnung bewusstlos auffinden. Er war offensichtlich mit einer brennenden Zigarette auf seinem Sofa eingeschlafen. Nach der medizinischen Erstversorgung war er wieder ansprechbar und kam zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

