POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gewerbsmäßigen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein als Betäubungsmittelkonsument bekannter 45-Jähriger ist am Samstag (24.11.2018) gegen 12.10 Uhr über die Überwachungskamera eines Kaufhauses in der Eberhardstraße beim Diebstahl von zwei Kosmetikartikeln im Wert von 250 Euro beobachtet und im Anschluss daran festgenommen worden. Der Mann, der bereits mehrfach hintereinander in gleicher Weise in Erscheinung getreten ist, wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

