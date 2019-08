Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerverletzte Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, dem 27.08.2019, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 859, Iffens, in der Gemeinde Butjadingen. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Cuxhaven befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Pkw Opel die Landesstraße 859 aus Eckwarden kommend in Richtung Iffens. Der bisherigen Erkenntnislage zufolge übersah die 58-jährige Fahrzeugführerin aufgrund tiefstehender Sonne in Höhe der Unfallstelle eine leichte Rechtskurve. Die 58-jährige geriet in den Gegenverkehr, wo sie seitlich mit dem Pkw Audi einer 42-jährigen Fahrzeugführerin aus Ovelgönne kollidierte, die in Gegenrichtung fuhr. Der Pkw der 58-Jährigen aus dem Landkreis Cuxhaven kam innerhalb eines Grabens zum Stehen. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Durch den Aufprall der Fahrzeuge wurde die 58-Jährige aus dem Landkreis Oldenburg schwer verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 42-jährige Fahrzeugführerin aus Ovelgönne, sowie ihre zwei Mitfahrer (18 Jahre weiblich, 14 Jahre männlich, beide ebenfalls aus Ovelgönne), blieben unverletzt.

