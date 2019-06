Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchsversuche - Schmierereien - Geldbörse gestohlen

Fulda / Vogelsberg (ots)

Einbruchsversuche in Kindergarten und Versicherungsbüro

Fulda - Zwischen Mittwoch (19.6.) und Dienstag (25.6.) versuchten bislang unbekannte Täter zweimal vergeblich in den Kindergarten Sonnenschein in der Steidlstraße in Horas einzubrechen. Sie hebelten an Fenstern und Türen und verschwanden ohne in die Innenräume einzudringen. Auch ein Versicherungsbüro in der Heinrichstraße war das Ziel von unbekannten Einbrechern. In der Nacht von Montag auf Dienstag (24./25.6.) hebelten sie an einem Fenster im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses, ließen aber von der weiteren Tatausführung ab und verschwanden unbemerkt.

Schmierereien an Bushaltestellenhäuschen

Fulda - An das Häuschen einer Bushaltestelle in der Magdeburger Straße sprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz und die Buchstaben ZN. Der Vorfall soll sich am Donnerstag (20.6. an Fronleichnam) ereignet haben. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen und Symbole sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Geldbörse aus Sporttasche gestohlen

Lauterbach - Während eine Joggerin am Freitag (21.6.) am Sportgelände in der Mozartstraße / Karlstraße ihre Runden drehte, stahlen Diebe zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr aus ihrer abgestellten Sporttasche das Portemonnaie. Ein Anwohner fand den Geldbeutel später in einem Gebüsch am Bürgersteig und gab ihn der geschädigten Frau zurück. Es fehlten 20 Euro Bargeld. Das Sportgelände grenzt an ein Wohngebiet, zur Tatzeit hielten sich mehrere Personen auf dem Gelände auf.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell