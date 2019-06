Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Kiosk

Fulda / Vogelsberg (ots)

Kennzeichenschilder gestohlen

Fulda - Von einem in der Ignaz-Komp-Straße abgestellten Sattelzug stahlen Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag (23./24.6.) das vordere Kennzeichen der Zugmaschine FD-WH 1844 und das am Auflieger angebrachte Schild FD-WH 1845. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Einbruch in Kiosk am Niddastausee

Schotten - In einen Lagerraum des Kiosks am Niddastausee am Campingplatz in Rainrod brachen Diebe in der Montagnacht (24.6.), gegen 03.50 Uhr, ein. Die Täter hebelten ein Türschutzgitter ab und brachen das Schloss der Zugangstür auf. Aus dem Innenraum stahlen sie diverse Lebensmittel und Getränkedosen mit alkoholischen Mixgetränken. Außerdem nahmen sie eine LED Beleuchtung in Form eines Kaktus und eine Videokamera mit. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell