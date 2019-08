Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Randalierer verursachen Sachschaden in Nordenham+++Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 24.08.2019, kam es im Stadtgebiet von Nordenham zu mehreren Sachbeschädigungen durch eine Gruppe von 5 - 6 jungen Männern, die bislang noch unbekannt sind. In der Zeit von Mitternacht bis 02 Uhr haben sie an einem auf dem Parkplatz der Marktstraße abgestellten Audi A8 die hintere linke Seitenscheibe beschädigt, vermutlich mit einer Flasche. Im weiteren Verlauf haben sie auch Mülltonnen umgetreten. In der Walther-Rathenau-Straße haben sie vermutlich dann gegen 4 Uhr von einem vor einem Haus abgestellten Taxi das Taxischild vom Dach entfernt und mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu den Vorfällen oder der Gruppe machen können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731-99810.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell